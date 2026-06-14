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Jernej Vrtovec: Zgodba s KNOVS je povsem politično motivirana

Izjava dneva
Jernej Vrtovec (foto: Gašper Blažič)

Jernej Vrtovec, predsednik NSi, minister za infrastrukturo:

“RTV narobe interpretira. V NSi smo v preteklosti prevzemali različne družbene in politične odgovornosti ter jih bomo tudi v prihodnje. Zgodba »KNOVS« pa je izključno politično motivirana. Poslanci smo nadzor nad policijo pod vodstvom Petriča in Jerkiča opravili v skladu z zakonodajo in ustaljeno parlamentarno prakso, zato tu ni in ne more biti politične odgovornosti. Bodo pa odgovornost za to, da je do te blamaže sploh prišlo, prevzeli njeni arhitekti, ki so želeli onemogočiti sestavo desne vlade.”

Vir: X

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