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Papež Leon XIV.: Migranti, tudi vi pokažite hvaležnost

Izjava dneva
Papež Leon XIV. (foto: ANSA / STA)

Papež Leon XIV. med obiskom v Španiji oz. na Kanarskih otokih:

“Naučite se jezika države gostiteljice, spoštujte njegove zakone, spoznajte njegove običaje, sodelujte v skupnostnem življenju in s hvaležnostjo darujte svoje darove.”

Vir: X

 

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