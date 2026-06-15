Papež Leon XIV.: Migranti, tudi vi pokažite hvaležnost

Papež Leon XIV. med obiskom v Španiji oz. na Kanarskih otokih:
“Naučite se jezika države gostiteljice, spoštujte njegove zakone, spoznajte njegove običaje, sodelujte v skupnostnem življenju in s hvaležnostjo darujte svoje darove.”
Vir: X
Papež Leon XIV. med obiskom v Španiji oz. na Kanarskih otokih:
“Naučite se jezika države gostiteljice, spoštujte njegove zakone, spoznajte njegove običaje, sodelujte v skupnostnem življenju in s hvaležnostjo darujte svoje darove.”
Vir: X
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