Peter Jančič: Pirc Musarjeva kakor brani izkušnje in znanje v diplomaciji, a Fajonova je najprej političarka in ne poklicna diplomatka

Peter Jančič, novinar, urednik in komentator:

“Odziv Pirc Musarjeve vsebuje dodatno nenavadnost, ko govori o tem, da so pri imenovanju na pomembne diplomatske funkcije pomembni izkušnje in znanje, ne pa strankarska pripadnost. In to v primeru, v katerem je šlo za politično in ne strokovno kandidaturo. Fajonova ni poklicna diplomatka, nobenih posebnih izkušenj in znanj nima o Sahelu, kot jih ima denimo Birgitte Nygaard Markussen. Na vrh zunanjega ministrstva je bila Fajonova imenovana kot politik, kot šefica stranke, zaradi politične pripadnosti in ne, ker bi bila sposobna profesionalna diplomatka. To nikoli ni bila. Bila je novinarka in bila je političarka.”

Vir: Siol