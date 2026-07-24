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Katja Kokot: Podobnost z realnostjo v politiki je naključna

Izjava dneva
Katja Kokot (foto: Daniel Novakovič / STA)

Katja Kokot, poslanka:

“V rastlinjaku so se mi zaredile ose. Že dolgo nazaj. Žrejo mojo zelenjavo in se pasejo na sadovih mojega dela. Smilijo se mi in jih nočem pobijat. In so me večkrat napadle. Grobo popikale. Letele za mano… Nato sem našla način, kako hoditi mimo njih, kako delati okoli njih, kako sobivati, brez da me ne napadejo. Tu pa tam me še katera piči, drugače pa je mir. Živimo v spodobnem sožitju. Dokler v rastlinjak ne vstopi kdo drug. Takrat se napad os brez milosti ponovi v vsem obsegu. Nauk, moj rastlinjak ni za mehkužne, niti za občutljive. (podobnost z realnostjo v politiki je naključna…)”

Vir: X

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