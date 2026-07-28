Vici se pišejo sami: opozicija želi razrešiti Stevanovića

Piše: C. R.

Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika DZ Zorana Stevanovića, več pa bodo po informacijah STA pojasnili na novinarski konferenci. Stevanoviću očitajo kršenje ustavnega reda, ko DZ z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu.

O tem, da opozicija načrtuje vložitev predloga za razrešitev Stevanovića zaradi kršenja ustavnega reda sta sicer prvi poročali Televizija Slovenija (TVS) in POP TV.

Glavni razlog za takšen manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij DZ o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. DZ je namreč dvakrat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Proti dnevnemu redu sej DZ je poleg koalicijskih SDS, NSi, SLS in Fokus ter Demokratov glasovala Resnica, tudi njen predsednik in predsednik DZ Stevanović.

Stevanović je tedaj dogajanje pojasnjeval s tem, da v Resnici menijo, da bi morali vsako izmed zahtev umestiti na svoj dnevni red. Kot je zagotovil, s parlamentarno preiskavo o Black Cube nimajo težav, glede preiskovalne komisije o financiranju strank pa ne vidijo razloga, “zakaj ne bi preiskovali popolnoma vseh strank”. Skliceval se je tudi na glasovanje poslancev po lastni vesti.

Na komisiji DZ za poslovnik so se ustavni pravniki Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbelj strinjali, da je ustavna in poslovniška določba, ki pravi, da DZ mora odrediti parlamentarno preiskavo, če to zahteva tretjina poslancev, jasna. Koalicija in Resnica pa s svojim ravnanjem kršita to določbo. Sklicevanje na glasovanje po lastni vesti pa po mnenju Cerarja ne vzdrži, saj so ustava in zakoni “močnejši od tega, kar narekuje lastna vest”.

Po poročanju TVS pa naj bi bilo med povodi za predlog za razrešitev predsednika DZ tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. Ta je namreč s svojim podjetjem Progros svojim delavcem ostal dolžan več 10.000 evrov, Finančni upravi RS pa več kot 30.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Dolgove ima tudi do kooperantov podjetja. Mijič je zavajal tudi o svoji izobrazbi.

Stevanović je poslancu sprva stopil v bran z obljubo, da bo njegove dolgove do delavcev poravnal sam. Po razkritjih o zavajanju glede izobrazbe pa je napovedal, da bo zoper njega predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Dodal je, da to sicer v pristojnosti sveta stranke, ki naj bi se sestal po parlamentarnih počitnicah.

To bo 11. predlog za razrešitev predsednika DZ, doletel je namreč sedem Stevanovićevih predhodnikov. Jožefa Školča, Janeza Podobnika, Mateja Tonina in Urško Klakočar Zupančič po enkrat, Igorja Zorčiča, Milana Brgleza in Pavla Gantarja pa po dvakrat. Vsi poskusi razrešitev prvega med enakimi so bili sicer neuspešni.

Za razrešitev predsednika DZ je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov.