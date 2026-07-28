Ubogi Jaša Jenull ne razume, da je za sklenjen posel odgovoren tisti, ki podpiše pogodbo!

Piše: Celjski glasnik

Politični aktivizem je Jaši Jenullu sive celice uničil do te mere, da niti več ne razume, kdo pri sklenjenem poslu nosi odgovornost.

Tako v primeru Litijske ne razume, da je za realizacijo krivda izključno na strani takratne ministrice Dominike Švarc Pipan, ki je na koncu s svojim podpisom dopustila izvedbo posla. A samo v Sloveniji je mogoče, da aktivisti tipa Jaša Jenull in organi pregona za to krivdo pripišejo vsem drugim vpletenim v postopke.

A bjž no? 🤣🤣🤣

Kdo pa je kupoprodajno pogodbo za #Litijska51 podpisal? Glej ga zlomka, takratna ministrica DOMINIKA ŠVARC PIPAN! 😲 pic.twitter.com/E9ZEP5DgAG — brutusReloaded (@brutus91101394) July 22, 2026

Tako je Jenull v svoji propagandi sedaj krivdo za Litijsko 51 pripisal Simonu Starčku in Janji Garvas Hočevar. To pa samo zato, ker prihajata iz krogov SDS in tako danes lahko Jenull s prtom namesto na nekdanjo ministrico, krivdo za nakup Litijske vali na vlado Janeza Janše, ki je seveda po mnenju aktivistov tako ali tako kriv za vse kar se v Sloveniji zgodi.

Da gre povsem za razglašeno teorijo Jenulla, kažejo tudi dokumenti, kjer je pod kupca, ki je bilo Ministrstvo za pravosodje, podpisana Dominika Švarc Pipan. Tako je dejansko Švarc Pipanova podpisala, za kar sploh ni vedela kaj je v pogodbi navedeno, kljub temu, da je pravnica?