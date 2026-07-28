V tiskani Demokraciji preberite: Brez hitrih posledic bodo napadi na policiste vse bolj nasilni

Piše: Vida Kocjan

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je predstavil predlog spremembe zakona o kazenskem postopku in napovedal ukrepe za reševanje kadrovske podhranjenosti v policiji. Hkrati je policistom pri njihovem delu izrekel vso podporo.

V samo nekaj dneh je minister Franci Matoz nastopil na dveh novinarskih konferencah. Prva je potekala na sedežu Policijske uprave Novo mesto ob uspešnem zaključku dvodnevne iskalne akcije nevarnega tujega državljana na širšem območju Uršnih sel na Dolenjskem. Druga je sledila v Ljubljani po napadu na policista v Kočevju. V obeh primerih je poudaril nujnost sistemskih sprememb: hitrejšega sankcioniranja napadov na policiste ter korenitega izboljšanja kadrovskih in materialnih razmer v policiji.

168 napadov lani, 1792 v desetih letih

Minister Franci Matoz je predstavil tudi predlog za spremembo zakona o kazenskem postopku. Cilj je, da se kazniva dejanja napadov na policiste in groženj uradnim osebam obravnavajo prednostno, z jasnimi roki na tožilstvu in sodišču. »V letu 2025 smo beležili 168 kaznivih dejanj napadov na policiste, v katerih je bilo napadenih 235 policistk in policistov,« je uvodoma dejal minister. Zabeležili so tudi 41 kaznivih dejanj groženj policistom po 209., 300. in 301. členu kazenskega zakona.

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