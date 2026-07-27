Dr. Ernest Petrič: Tudi ustavno sodišče ne sme prezreti dejstva, da je Slovenija nacionalna država slovenskega naroda

Dr. Ernest Petrič, diplomat, profesor, pravnik, nekdanji ustavni sodnik:

“Ko sem bil /na ustavnem sodišču/, se je bilo treba zelo truditi okoli Patrije in okoli Titove ceste, pomembno in zanimivo je bilo tudi odločanje, ali je protiustavno, da imamo v naši državi božič za dela prost dan, ramadan pa ne. Mislim, da tudi nismo naredili nobene nesreče Islamski skupnosti pri nas, ko smo povedali, da sta božič in velika noč del naše kulture, slovenske, da to ni samo versko vprašanje. Takrat sem vprašal svoje sodelavke, ki so ugovarjale mojemu stališču, ali jeste za božič potico. Pa so vse rekle, seveda. In pirhe imate tudi za veliko noč. Pa božično drevesce. To je del naše duše in mi moramo tudi z našo ureditvijo, družbeno, priznati to dejstvo, da smo demokratična država vseh državljank in državljanov. Ampak hkrati pa tudi slovenska narodna država. To je treba imeti uravnoteženo, voditi skrb za oboje.”

Vir: Siol