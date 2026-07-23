Dominik Štrakl: Nasprotovanje SKOK-u je dejansko obramba sistema globoke države

Dominik Štrakl, publicist:

“Prav pri predlogu SKOK se je pokazala prava podoba globoke države. V trenutku, ko naj bi država dobila orodje za pregon velike korupcije, so se oglasili tisti, ki ščitijo posvečene in privilegirane elite. Par predstojnikov organov, ki naj bi se ukvarjali s korupcijo, opozarja, da niso bili dovolj vključeni. Levica govori o tem, da se ne upošteva strokovnjakov. Naenkrat so vsi zaskrbljeni za postopke in podrobnosti, isti ljudje, ki desetletja niso bili zaskrbljeni, ko se posvečenim ni zgodilo nič.

To je obramba sistema globoke države. Globoka država se vedno brani s postopkovnimi pomisleki, z opozorili o neodvisnosti, z zaskrbljenostjo za kakovost zakonodaje. Vedno v imenu stroke, nikoli v imenu tistih, ki so jih ta ista tožilstva in sodišča leta puščala pri miru. Kdor je zgradil državo kot “eno veliko družino”, se seveda boji organa, ki družinske vezi ne bo priznaval kot olajševalne okoliščine.

Zato je bitka okoli SKOK v resnici bitka med dvema Slovenijama. Na eni strani je Slovenija omrežij in telefonskih klicev pravi osebi, kjer je zakon nekaj, kar velja samo za nekatere. Na drugi strani je Slovenija, v kateri velja isto pravilo za Jankovića in za navadnega državljana. Posnetki s špageti so nam pokazali prvo. SKOK je priložnost za drugo. Potrebno je podreti sistem globoke države, v katerem obstajajo prvo- in drugorazredni, nedotakljivi in vsi ostali.”

Vir: facebook