Peter Jančič: O vodenju državnih podjetij pri nas odloča politika

Peter Jančič, urednik:

“Ko je država prodala svoje deleže v Mercatorju Laškemu in Istrabenzu, ker za državno lastništvo trgovca ni bilo razumnih razlogov, je Janković tam padel. S pomočjo medijev se je pozneje predstavil kot velika žrtev takrat prvič premiera Janeza Janše, ki je na volitvah premagal Ropa. In se kot “žrtev” zavihtel na vrh prestolnice, kjer je že 20 let. Mercator je bil, ko je Laško potopila finančna kriza, spet podržavljen in v času premierke Alenke Bratušek prodan Agrokorju Ivice Todorića. Nakup so s stotinami milijonov posojil omogočile ruske banke, predvsem Sberbank in državna VTB Bank, ki so sčasoma postale dejanski lastnik Agrokorja. Janković je znan kot podpornik Vladimirja Putina. In obratno. Mercator je bil prodan za veliko nižjo ceno, kot je bila tista, ki so jo v času vlade Boruta Pahorja zavrnili. Rusija je s tem pridobila dodaten vpliv na Balkanu. Pomemben v času, ko so okupirali Krim. Ni zastonj kosila. Izgubila je Rusija ta vpliv po napadu na Ukrajino leta 2022, ko je deleže morala prodati.”

Vir: Siol.net