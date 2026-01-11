e-Demokracija
Pater Zdravko Jakop: Biti gospodar časa pomeni, da ne čakamo, kaj bo za nas naredil čas, ampak kaj bomo mi naredili s časom

Izjava dneva
Pater Zdravko Jakop (vir: YouTube)

Pater Zdravko Jakop, duhovnik, frančiškan:

“Pomembno je, da vsak trenutek ovrednotimo, ker je edinstven in neponovljiv. Biti gospodar časa pomeni, da ne čakamo, kaj bo za nas naredil čas, ampak kaj bomo mi naredili s časom. Čas je milost. Če bomo odkrili sakralnost časa in njegovo vrednost, se bomo izognili pastem nemira, zmede in depresije. S časom smo že povezani z večnostjo. Apostol Pavel naroča: »Skrbno torej glejte, kako bi hodili, ne kakor brez pameti, ampak modri; odkupujte čas, zakaj dnevi so hudi« (Ef 5,16).”

Vir: Družina 

