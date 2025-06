Papež Leon XIV.: Za svet brez jedrske grožnje – nihče ne bi smel nikoli groziti obstoju drugega

Papež Leon XIV.:

»Tudi v teh dneh do nas prihajajo novice, ki povzročajo veliko zaskrbljenost. Razmere v Iranu in Izraelu so se resno poslabšale in v tem tako občutljivem trenutku želim odločno obnoviti poziv k odgovornosti in razumu. /…/ Prizadevanje za gradnjo varnejšega sveta, kjer ni jedrske grožnje, je treba uresničevati s spoštljivim srečanjem in iskrenim dialogom, da bi vzpostavili trajen mir, ki temelji na pravičnosti, bratstvu in skupnem dobrem. Nihče ne bi smel nikoli groziti obstoju drugega. Dolžnost vseh držav je, da podprejo mir, začnejo poti sprave in spodbujajo rešitve, ki vsem zagotavljajo varnost in dostojanstvo.«

Vir: Vatican News