Piše: C. R.

Papež Leon XIV: »Ne moremo zgraditi pravične družbe, če zavržemo najšibkejše – najsi bodo to otroci v maternici ali starejši v svojo slabotnosti, saj so vsi Božji dar.«

Gre za misel, ki jo je papež Leon XIV. izrekel v skladu z njegovim poudarkom na spoštovanju življenja in socialni pravičnosti, kar je značilno za katoliški nauk. Bila je izrečena v enem od prvih nagovorov po izvolitvi, ko je želel poudariti kontinuiteto z naukom svojih predhodnikov (Janez Pavel II., Benedikt XVI., Frančišek), ki so vsi močno zagovarjali svetost življenja od spočetja do naravne smrti.