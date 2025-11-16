e-Demokracija
15 C
Ljubljana
nedelja, 16 novembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Papež Leon XIV: »Ne moremo zgraditi pravične družbe, če zavržemo najšibkejše!«

Izjava dneva
Papež Leon XIV. (foto: Ettore Ferrari / EPA)

Piše: C. R.

Papež Leon XIV: »Ne moremo zgraditi pravične družbe, če zavržemo najšibkejše – najsi bodo to otroci v maternici ali starejši v svojo slabotnosti, saj so vsi Božji dar.«

Gre za misel, ki jo je papež Leon XIV. izrekel v skladu z njegovim poudarkom na spoštovanju življenja in socialni pravičnosti, kar je značilno za katoliški nauk. Bila je izrečena v enem od prvih nagovorov po izvolitvi, ko je želel poudariti kontinuiteto z naukom svojih predhodnikov (Janez Pavel II., Benedikt XVI., Frančišek), ki so vsi močno zagovarjali svetost življenja od spočetja do naravne smrti.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025