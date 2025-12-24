Nadškof Stanislav Zore: Naša domovina bo v resnici samostojna in enotna v toliki meri, v kolikor bo vsakemu človeku omogočeno, da razvija svoje sposobnosti in jih ustvarjalno vključi v življenje družbe

Stanislav Zore, ljubljanski nadškof:

“Naša domovina bo v resnici samostojna in enotna v toliki meri, v kolikor bo vsakemu človeku omogočeno, da razvija svoje sposobnosti in jih ustvarjalno vključi v življenje družbe. Zato se ob tem praznovanju zahvaljujem vsem tistim ljudem, ki jim tudi včasih neugodno okolje ne vzame poguma in zanosa, da ustvarjajo delovna mesta in pravično plačujejo svoje ljudi, ki izumljajo nove proizvode na različnih področjih življenja, ki pošteno opravljajo svoje dolžnosti na katerem koli delovnem mestu v državni upravi in v različnih vejah oblasti, ki se ne dajo podkupovati in ne tudi sami ne podkupujejo. Zahvaljujem se vsem tistim ljudem, ki spoštovanje sočloveka postavljajo med temeljne naloge svojega delovanja in svojih medčloveških odnosov. Takšni ljudje ste prihodnost samostojnosti in enotnosti naše domovine.”

Vir: SŠK