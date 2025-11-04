e-Demokracija
3.3 C
Ljubljana
torek, 4 novembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Nadškof Stanislav Zore: Glasujte PROTI, a tudi molite!

Izjava dneva
Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore (foto: SŠK)

Stanislav Zore, ljubljanski nadškof:

“Zakon, ki bi uvedel siljenje bolnih in starejših v smrt, ogroža temeljno vrednoto naše civilizacije: nedotakljivost človeškega življenja. Izkušnje iz drugih držav kažejo, kako hitro se meje razširjajo in kako ranljivi – osamljeni, starejši, revni in invalidni – postanejo žrtve pritiskov ter zlorab.

Vse lepo prosim, da v tem prelomnem času molite in se postite za pravo spoznanje o nevarnostih, ki nam grozijo s sprejetjem tega zakona. Vabim vas, da pri vsaki sveti maši po svetem obhajilu vse do nedelje 23. novembra 2025, molite posebno molitev v ta namen, ki je bila razposlana na vse župnije.

Prosim vas, da se čez tri tedne, 23. novembra 2025, udeležite referenduma in glasujete PROTI zakonu, PROTI uvajanju kulture smrti v Sloveniji. To je naša krščanska dolžnost in človeška odgovornost do najšibkejših in do prihodnjih rodov.”

Vir: spletna stran ljubljanske nadškofije

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

Dr. Janez Juhant: Če pravni in represivni sistemi služijo le vladajočim za izvajanje oblasti nad drugimi in drugačnimi, je v tej državi nekaj hudo...

Izjava dneva

Mitja Bulič: Udarec, ki je vzel Aleša, je udarec nam vsem. Tudi Romom, ki si želijo integracije

Izjava dneva

Dr. Žiga Turk: “Dobri ljudje” niso vedno dobri, ampak se imajo za takšne, na račun drugih

Izjava dneva

Dr. Matej Lahovnik: Vlada obilno financira nevladnike, ki se obesijo za vrat policistom ob vsaki intervenciji, če niso dovolj prijazni do nasilnih Romov

© Nova obzorja d.o.o., 2025