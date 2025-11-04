Nadškof Stanislav Zore: Glasujte PROTI, a tudi molite!

Stanislav Zore, ljubljanski nadškof:

“Zakon, ki bi uvedel siljenje bolnih in starejših v smrt, ogroža temeljno vrednoto naše civilizacije: nedotakljivost človeškega življenja. Izkušnje iz drugih držav kažejo, kako hitro se meje razširjajo in kako ranljivi – osamljeni, starejši, revni in invalidni – postanejo žrtve pritiskov ter zlorab.

Vse lepo prosim, da v tem prelomnem času molite in se postite za pravo spoznanje o nevarnostih, ki nam grozijo s sprejetjem tega zakona. Vabim vas, da pri vsaki sveti maši po svetem obhajilu vse do nedelje 23. novembra 2025, molite posebno molitev v ta namen, ki je bila razposlana na vse župnije.

Prosim vas, da se čez tri tedne, 23. novembra 2025, udeležite referenduma in glasujete PROTI zakonu, PROTI uvajanju kulture smrti v Sloveniji. To je naša krščanska dolžnost in človeška odgovornost do najšibkejših in do prihodnjih rodov.”

Vir: spletna stran ljubljanske nadškofije