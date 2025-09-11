e-Demokracija
Mitja Iršič : Ubili so bodočega predsednika

Izjava dneva
Mitja Iršič (foto: Veronika Savnik)

Mitja Iršič, komentator:

“Ubili so bodočega predsednika. Tole je politični atentat, ki bo Ameriko in svet zamajal in spremenil bolj kot atentat na JFK-ja. To je začetek konca novodobne skrajne levice na zahodu. Levice, ki ni sposobna zmagati v debati, zato bi raje razbijala in ubijala.”

Vir: Omrežje X

