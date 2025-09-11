Mitja Iršič : Ubili so bodočega predsednika

Mitja Iršič, komentator:

“Ubili so bodočega predsednika. Tole je politični atentat, ki bo Ameriko in svet zamajal in spremenil bolj kot atentat na JFK-ja. To je začetek konca novodobne skrajne levice na zahodu. Levice, ki ni sposobna zmagati v debati, zato bi raje razbijala in ubijala.”

Ubili so bodočega predsednika. Tole je politični atentat, ki bo Ameriko in svet zamajal in spremenil bolj kot atentat na JFK-ja. To je začetek konca novodobne skrajne levice na zahodu. Levice, ki ni sposobna zmagati v debati, zato bi raje razbijala in ubijala. pic.twitter.com/yoy1z3gtM4 — Mitja Irsic (@MitjaIrsic) September 10, 2025

Vir: Omrežje X