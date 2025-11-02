Mitja Bulič: Udarec, ki je vzel Aleša, je udarec nam vsem. Tudi Romom, ki si želijo integracije

Mitja Bulič, duhovnik novomeške škofije:

“Novica o smrti očeta, ki je nič hudega sluteč prišel po sina, nas je vse presunila. To se vidi po odzivu na družbenih omrežjih in tudi v živo. Prižgane svečke in množica, zbrana na Glavnem trgu Novega mesta, glasno govorijo.

Glasno pa je spregovoril tudi smrtonosni udarec. Povedal je več, kot želimo slišati. Povedal je, da so si odgovorni predolgo zatiskali oči in ušesa. Ta udarec je povedal, da smo ujetniki manjšine, ki si lahko nemoteno vzame pravico v svoje roke. Ta udarec je g. Aleša ubil, nas pa je zelo ranil. To je bil udarec v obraz nam vsem.

In ta udarec bo pustil sledi. Najbolj v družini, ki se je morala posloviti od očeta, moža, sorodnika, … Pustil bo sledi v Novem mestu. Kot župnik župnij Novo mesto sv. Janez in Prečna sem novico sprejel z veliko bolečino. Najprej zato, ker poznam pokojnikove sorodnike in čutim njihovo izgubo. Drugič pa zato, ker je eno največjih romskih naselij v moji župniji. Ker smo dnevno izpostavljeni streljanju z močnim orožjem. Ker je ogromno tatvin. Ker so praznovanja tako glasna, da motijo pogrebe, mir, počitek, normalno življenje okoliških ljudi. Ker se to dogaja vsak dan.

Udarec pa bodo čutili tudi Romi, ki si želijo presegati vse našteto. Ki bi radi ustvarili novo življenje in se vključili med nas. To je udarec tudi zanje, saj bodo nezaupanje, jeza in obup na naši strani znova postavili ovire njihovim naporom.”

Vir: Družina

Opomba uredništva: Mitja Bulič je po očetu romskega porekla.