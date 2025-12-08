Miro Pačnik: Zakaj sem simbol zločina in totalitarizma v Velenju pustil brez glave

Miro Pačnik, državljan:

“Spomeniki totalitarnim praksam in njihovim simbolom ter njihovo čaščenje so v nasprotju s Slovenskimi ustavnimi načeli ter resolucijami Evropskega parlamenta in Sveta Evrope. Lokalne in državne oblasti bi jih že zdavnaj morale pospraviti v muzeje in parke spomina na totalitarno obdobje naše zgodovine, kjer bi moralo biti obiskovalcem tudi pojasnjeno, simbol česa so. Kdor jih še vedno hoče častiti, naj potem hodi tja. Vsekakor pa takšni ostanki totalitarne preteklosti ne sodijo na naše trge. Kaj z njimi sporočamo mladim generacijam? Da je sprejemljivo vladati brez volitev? Da je dovoljeno brez sodb zapirati in celo pobijati ljudi? Da se lahko požvižgamo na človekove pravice, kadar je ogrožena oblast nekoga, ki se sam razglasi za vladarja?”

Vir: Facebook