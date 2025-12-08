e-Demokracija
6.7 C
Ljubljana
ponedeljek, 8 decembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Miro Pačnik: Zakaj sem simbol zločina in totalitarizma v Velenju pustil brez glave

Izjava dneva
foto: facebook

Miro Pačnik, državljan:

“Spomeniki totalitarnim praksam in njihovim simbolom ter njihovo čaščenje so v nasprotju s Slovenskimi ustavnimi načeli ter resolucijami Evropskega parlamenta in Sveta Evrope. Lokalne in državne oblasti bi jih že zdavnaj morale pospraviti v muzeje in parke spomina na totalitarno obdobje naše zgodovine, kjer bi moralo biti obiskovalcem tudi pojasnjeno, simbol česa so. Kdor jih še vedno hoče častiti, naj potem hodi tja. Vsekakor pa takšni ostanki totalitarne preteklosti ne sodijo na naše trge. Kaj z njimi sporočamo mladim generacijam? Da je sprejemljivo vladati brez volitev? Da je dovoljeno brez sodb zapirati in celo pobijati ljudi? Da se lahko požvižgamo na človekove pravice, kadar je ogrožena oblast nekoga, ki se sam razglasi za vladarja?”

Vir: Facebook

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

Katja Šivec: Ne le glave, celega bi bilo potrebno požagati

Izjava dneva

Igor Muževič: Sprejem nove zakonodaje ni v ničemer prispeval k razkritju spornega zdravnika – kot ponovno laže Golob

Izjava dneva

Urška Bačovnik Janša: Zato je težko gledati trg, poln transparentov, ki pozivajo k smrti politika, igrajo nogomet z njegovo glavo in obešajo njegovo lutko...

Izjava dneva

Dr. Žiga Turk: Zdaj vsaj vemo, kaj v resnici pomeni “dolgotrajna oskrba”

© Nova obzorja d.o.o., 2025