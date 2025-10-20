Miran Videtič: Poblli so že sto tisoč kristjanov, uničili na tisoče cerkva, ampak Greta in Nika še vedno nista našli pot do Nigerije?

Miran Videtič, politični komentator:

“Po besedah Bill Maher je bilo v Nigeriji (od leta 2009) ubitih 100.000 ljudi, kristjanov. Načrtno!

Uničenih je bilo 18.000 cerkva. Načrtno!

Očitno Greta Thunberg še ni našla pomorske poti do Nigerije?!

Očitno #NikaKovač še ni našla prostega #businessclass za let v Nigerijo?!

Očitno Dr. Robert Golob in Tanja Fajon verjameta, da je Boko Haram nigerijska humanitarna organizacija?!

Očitno #BorivojZuljan in #UKZ še nista dobila vabila nigerijskih rumenih medijev?!

Očitno likom iz sekte #Levica še niso povedali na katerem kontinentu se nahaja Nigerija?!

Ampak na Bližnjem vzhodu je pa hudič in naša politična estrada trpi.”

Vir: Facebook