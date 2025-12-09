Miran Videtič: Od Jožine glave do profitpartizanov

Miran Videtič, komentator:

“‘Obglavljanju’ Jože v Velenju se danes najbolj zgražajo tisti, ki častijo tiste, ki so (mislim da) leta ‘46 brezkompromisno in barbarsko dokončno sesuli kip kralja Aleksandra v Ljubljani (deloma že Italijani ‘41). Seveda, ob vseh ostalih, ki so jih uničili v imenu osebnih koristi. In ti isti, ki se danes najbolj zgražajo, so bojda največji častilci imena Jugoslavija.

Imena, ki si ga je najprej zamislil ravno “uničeni” Aleksander. A z nepravo ideologijo.

In kakšna je razlika med kraljem in ideologijo teh manipulatorjev? Ko sta umirala (kralj in Tito), so bile besede prvega “čuvajte mi Jugoslavijo” in besede političnih ideologov teh naših manipulatorjev, “po Titu Tito”.

Razlika je očitna, kajne?! In kaj vam to pove? Ne gre za pripadnost nekem ozemlju…

…domovini, če hočete. Gre za osebne koristi, kleptomansko ideologijo in novega mesijo, ki bi jim to omogočal. Jožina “glava” je v tem primeru le priročen izgovor za novo mobilizacijo volilnih “ovc”. Ker pač vladnih rezultatov ni in ni.