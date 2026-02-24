Miran Videtič: Kapital z Balkana bi rad “regiral” slovenske volitve

Miran Videtič, politični analitik:
“Če se že kdo vmešava v slovenske volitve oziroma če ima nekdo interes, da ima v Sloveniji postavljeno vlado ali mestno oblast, ki mu je blizu, potem je to definitivno kapital z Balkana.”
Vir: Nova24tv.si
