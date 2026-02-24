e-Demokracija
Miran Videtič: Kapital z Balkana bi rad “regiral” slovenske volitve

Izjava dneva
Miran Videtič (foto: Polona Avanzo)

Miran Videtič, politični analitik: 

“Če se že kdo vmešava v slovenske volitve oziroma če ima nekdo interes, da ima v Sloveniji postavljeno vlado ali mestno oblast, ki mu je blizu, potem je to definitivno kapital z Balkana.”

Vir: Nova24tv.si

