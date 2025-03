Miran Videtič: Golob očitno kar vsak dan operira z lažmi

Miran Videtič, komentator:

“Tragično je, kako na dnevni ravni operira z lažmi. Spomnite se vseh Ur moči, kjer smo opozarjali, da ni vse zlato, kar se sveti. Da bi morala javnost biti bolj rezervirana pri takšnih medijskih ponudbah, kot je bil Golob. Zdaj pa vidimo, da tudi njegove besede kaj dosti ne veljajo. Je pa to seveda tema, ki hkrati odpira tudi vprašanje romunskega računa in tiste, po njegovih besedah, ukradene identitete, ki je do danes že izginila iz javnosti. Vidimo, da gospod zelo rad posluje s tujino, in mene nihče ne bo prepričal, da to podjetje, torej vse procese v tem podjetju, ni obvladoval on tudi v preteklosti. Tako je bilo tudi odpiranje računov v tujini v njegovi pristojnosti.”

Vir: Nova24TV