Milena Miklavčič: Tudi zato je potrebno oddati podpis za referendum proti zastrupljanju bolnikov

Milena Miklavčič, publicistka:

»Jaz mislim, da ljudje v teh zadnjih trenutkih, to pa govorim res samo iz lastnih izkušenj, potrebujejo samo to, da jim s pomočjo medicine odpravimo bolečino, da smo nekje v bližini, da jih držimo za roke, da se z njimi pogovarjamo in da imajo ti bolni občutek, da niso odveč … “

/na vprašanje, zakaj odločanje za evtanazijo/ “Ker nam perejo možgane; ker dan za dnem poslušamo, da to ni nič takšnega. Kajti užitek, ki tem ljudem, ki to oznanjajo, predstavlja Alfa in Omega, je tisti, ki zaslepi srce in dušo takšnega posameznika, ki lahko svojega nerojenega otroka, ali svojo babico, ali svojega invalidnega brata brez težav pošlje na drugi svet.”

Vir: Radio Ognjišče