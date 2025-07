Milena Miklavčič: Kakšno brco v rit še potrebujemo, da bomo – kot Esmeralda – spregledali?!

Milena Miklavčič, publicistka:

“Zakaj Slovenci še podpirajo vlado, ki nam laže, kot pes teče, ki je arogantna in nesramna, ki nas duši z davki? /…/ Del odgovora leži v spretni komunikaciji oblasti. Vlada zna svoje ukrepe zapakirati v lepe besede: »pravičnost«, »trajnost«, »skrb za prihodnost«, mi smo vaši ”rešitelji izpod fašizma”. V resnici davki redko, če sploh kdaj, dosežejo obljubljene cilje. Denar se pogosto steka v neučinkovite projekte ali v roke politično povezanih, v ”hranjenje” tistih, ki so tej vladi pomagali na oblast. Medtem pa povprečen Slovenec komaj shaja od plače do plače, a ne jamra, saj so mu uspešno oprali glave, da tako mora biti. /…/