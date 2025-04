Milan Knep: Očitno se po prihodu Trumpa vrača normalnost

Milan Knep, publicist:

“Očitno se z izvolitvijo Donalda Trumpa novembra 2024 zaključuje petinšestdesetletno obdobje mehke kulturne revolucije in progresističnega globalizma. Počasi se bo začela vračati normalnost, vsaj v nekaterih segmentih. Če imamo od nekdaj samo moške in ženske športne discipline, bomo namesto razdrobljenega kulturnega spola, gender, spet dobili samo moški in ženski spol. Ideologija woke, nova prebujenost, ki je bila pri nas cepljena na levo agendo, bo izgubila zagon, lokalne produkcije in kulture se nam ne bo več treba sramovati. Univerzalizem bo vse manj omalovaževal narodno identiteto in pristno domoljubje.”

Vir: Radio Ognjišče