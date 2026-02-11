Matic Munc: Da, tudi zato so akterji Fotopuba nedotakljivi

Matic Munc, psiholog:

“8. septembra /2022/ je na sporedu Tarča o Fotopubu. Smodej spregovori v kamero. V petek, naslednji dan, tako nekateri novinarji, začenjajo zvoniti telefoni na uredništvih. Kličejo vplivni šefi uprav velikih oglaševalcev, da bodo umaknili oglaševanje v mediju, če se ne preneha tole poročanje o Fotopubu. Baje uredniki počepnejo. Novinar pove, da so bili tam, na tistih zabavah, sinčki in hčerkice teh šefov. Po 8. 9. 2022 se novinarska sporočila drastično zmanjšajo ali celo usahnejo. Mogoče kdaj pride čas, da uredniki povedo ali so to zgolj govorice? Mene ni bilo zraven. Vem pa, da člankov enostavno ni bilo več. Smodej je odšel v tujino.

2026.

Tri leta in pol kasneje. Obtožnica ni vložena, ker ni pravnomočna. Smodej se skriva v tujini. Italiji, Švici, Nemčiji … Spodaj je lepa zimska fotografija, ko uživa na sončku v mondenem švicarskem letovišču. Duško, živjo. Vsekakor stavi na znano taktiko lastnika diskoteke Lipa, ki zaradi zastaranja postopka ni nikoli odgovarjal za smrt mladoletnic. Kritična leta je preživel v tujini in Smodej bo naredil enako. Sem prepričan, da Dule svojim umetniškim kolegom razlaga, kakšna žrtev pogroma in linča je v Sloveniji. Revček!

Mojih pet centov.

Mislim, da nihče ne bo nikoli odgovarjal za dogajanje okoli Fotopuba. Preveč močnih kuhalnic je v tem loncu. Prosim pa ugledne slovenske kulturnike, ki se poznamo na videz še iz časov kavarne Uniona in Škuca, da se ne bi na kakšni pasji procesiji, kamor zaidem po 33 letih medijske prakse, ne bi slučajno kaj slinili in smehljali. Vsaj vas 30 iz Križank. Vem, da ste bili na vikendu pri Duškotu, ok? Tudi ni treba, da pijani pristopate in branite omenjena. Naslednjič znam biti precej bolj neprijeten kot zadnjič. Raje naredite tako kot z Ireno in Vukom – pojdite na drugo stran ceste, potuhnjeno in hinavsko in samo upajte, da ne bo več deklet spregovorilo javno. Fabjana bo potopilo 6 usklajenih deklet. Vas lahko potopi 6 usklajenih deklet, ki ste jih fukali. Prav? Naj se vam trese zlorabiteljska rit.”

Vir: Facebook