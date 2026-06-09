V levici samo zaradi odstranitve palestinske zastave skoraj pristali na aparatih – kaj bo šele ob vseh razkritjih njihovega vladanja?

Piše: Celjski glasnik

Po tem, ko ni bilo več poti nazaj in predvsem nekdanja koalicija oziroma bolje Svoboda in Levica nista uspeli z diskreditacijo poslancev Demokratov in Resni.ce, in je Slovenija dobila novo vlado, niso mogli preživeti dejstva, da je z vladnega poslopja odstranjena zastava Palestine.

Gre za edino logično potezo nove vlade, saj dejansko Palestina s Slovenijo nima nobene povezave, da bi na vladni stavbi visela ta zastava, ampak smo lahko bili 2 leti priča precedensu, ko na vladni stavbi visi zastava države, ki ni v nobeni povezavi s statusom Slovenije ali v sklopu državniškega obiska.

Tej propagandi so se seveda pričakovan pridružili tudi na RTV Slovenija, za katero je bila ena od glavnih novic odstranitev zastave, ne pa to kaj vse lahko nova vlada odkrije po odhodu stare vladne garniture. Če levico tako močno skrbi odstranitev zastave Palestine, kaj vse se bo še pokazalo, ko bo prišlo do prevzema oblasti in bodo novi ministri v celoti prevzeli delo?

Pri vsej tej zgodbi je tudi zanimivo dejstvo, da je tudi DARS takoj po potrditvi 16. slovenske vlade našel delavce ter lahko organiziral delo v nočni izmeni. Spomnimo, da se to v času ministrovanja Alenke Bratušek ni dalo izvesti, takoj po prevzemu nove oblasti pa so zadeve lahko stekle. V nekdanji koalicijo so prepričani, da jim je nekdo nagajal. Kdo? Denar?