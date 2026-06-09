Prihajajo še štirje nadomestni poslanci

Piše: Spletni časopis

Štiri nadomestne poslance, ki so sedeže v parlamentu dobili za čas, dokler bodo poslanci Suzana Lep Šimenko (SDS), Janez Cigler Kralj (NSi), Tadej Osterc (Demokrati) in Jernej Vrtovec (NSi) opravljali delo ministrov, je potrdil državni zbor.

Namesto Lep Šimenko je poslanec postal Luka Simonič, namesto Cigler Kralja Dejan Zakrajšek, namesto Osterca Andrej Černigoj in namesto Vrtovca Janez Beja. Že konec maja je nadomestna poslanka postala Maruša Babnik, ki ji je sedež pripadel po tem, ko je 51 poslancev za predsednika vlade izvolilo Janeza Janšo. Če je minister odstavljen ali pade celotna vlada, nadomestni poslanci sedeže izgubijo avtomatično.