Marko Verdev: Meni se to iskreno gravža. To ni socialna politika. To je čisti kretenizem!

Marko Verdev, podjetnik:

“Zdaj sem v precepu in postajam apatičen. Ljudje, ki s svojimi rokami niso ustvarili niti enega evra v življenju, danes krojijo usodo celotnemu gospodarstvu. To je skregano z vso logiko. Če bo predlog, da se prazniki praznujejo v ponedeljek, če padejo na vikend, sprejet, bom prisiljen ali zapreti podjetje ali pa ukiniti vse ugodnosti zaposlenim in iti striktno po zakonskem minimumu. Ker me država ne stimulira več, da dajem več, ampak mi sporoča, da sem kot kapitalist požrešen in da bi moral biti zadovoljen z minimalnim zaslužkom. /…/

Dvig minimalne plače na 1.000 evrov neto pomeni tudi to, da bo vsak, ki prejema minimalno plačo, državi plačeval več, kot je do sedaj. Plača zaposlenega je bruto. Razlika med bruto in neto je tisto, kar vzame država. Ne delodajalec. Delodajalec ta denar samo nakaže v imenu zaposlenega, ker zaposleni sami tega ne bi storili. In ko drug bedak boštjančič v videih razlaga, da ta razlika pomeni “brezplačno zdravstvo”, laže. Zdravstvo plačujemo zaposleni iz svoje bruto plače. Naj si vsak pogleda plačilno listo in vidi, koliko plačuje za zdravstveno zavarovanje.

Volite mesca. Volite leve. Pa boste kmalu sami levi – ko si ne boste imeli več kaj dati v usta, ker bo gospodarstvo propadlo. Meni se to iskreno gravža. To ni socialna politika. To je čisti kretenizem.”

Vir: Facebook