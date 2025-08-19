Marko Lotrič: Vprašanje ni, ZAKAJ podjetja odhajajo. Vprašanje je, zakaj vlada pusti, da odhajajo

Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS:

“Dokler se vlada ne bo lotila resne razbremenitve gospodarstva, poenostavitve zakonodaje in ustvarjanja stabilnega okolja, bo Slovenija le tranzitna postaja. Kadri bodo odhajali, podjetja bodo bežala, ostala bo samo prazna retorika na tiskovnih konferencah, kjer vladajoči najprej usekajo mimo, potem pa popravljajo sami sebe (primer normirancev, štempljanja itd.) in mi naj bi jim hvaležno ploskali. Vprašanje torej ni, ZAKAJ podjetja odhajajo. Vprašanje je, ZAKAJ VLADA PUSTI, da odhajajo.”

Vir: X