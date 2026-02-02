Marko Lotrič: Takole Golobova vlada “skrbi” za podjetnike

Marko Lotrič, podjetnik, predsednik Državnega sveta RS:

“V obdobju delovanja aktualne vlade se je število zaposlenih v gospodarstvu zmanjšalo za približno 7.000, medtem ko se je število zaposlenih v javni upravi povečalo za okoli 12.000. Gospodarska rast Slovenije v tem obdobju je znašala 7,3 %, kar je bistveno manj od primerljivih držav, denimo Hrvaške, kjer je dosegla 13,5 %. /…/ Namesto sistemskih reform smo bili priča preklicu že sprejetih ukrepov za razbremenitev plač, uvajanju novih davkov, rušenju plačnih sistemov, povečevanju birokracije ter ustvarjanju javnega diskurza, v katerem s(m)o podjetniki pogosto predstavljeni kot problem, ne kot rešitev. V takšnem okolju Zakon o udeležbi delivcev pri dobičku deluje predvsem kot politični PR-ukrep ter kot simbolni nadomestek za reforme, ki bi dejansko izboljšale konkurenčnost gospodarstva in položaj zaposlenih.”

Vir: X