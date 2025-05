Marko Lotrič: Prezirajo podjetnike, sprejemajo sporne zakone, kot da je to nekaj običajnega

Marko Lotrič, predsednik državnega sveta:

“Odnos do podjetnikov oz. gospodarstva ne obstaja, ali pa spremljamo negativen odnos. Podjetništva ne razumejo kot vrednoto. Vsi zakoni, ki se sprejemajo, se sprejemajo brez strokovne razprave, debate, kršijo se zakoni, ustava. Na njihove zakonske predloge ima zakonodajnopravna služba pravilno pripombe. Iz naslova državnega sveta lahko rečem, da smo že dvajsetkrat posegli po instrumentu veta in desetkrat po instrumentu presoje ustavnosti in zakonitosti,”

Vir: Nova24TV.si