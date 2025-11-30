Marjana Debevec: To je poraz za javno RTV!

Marjana Debevec, komentatorka:

“Saj vem, da je RTV že kar dolgo enostranska. Ampak mi je žal gledati, kako vedno bolj tone – predvsem informativni program. Naj navedem samo en primer.

Politolog Marinko Banjac je v pogovoru s Tanjo Starič o referendumski kampanji takole dejal: »Vsebina je bila v bistvu razdeljena na dve etiki … pri čemer je bolj progresivni liberalni blok poudarjal civilizacijski napredek in možnost izbire glede lastnega življenja. Na drugi strani je bil konservativni blok, ki je uporabljal precej spolitiziran jezik.«

Kako lahko nekdo, ki se ima za strokovnjaka, trdi nekaj takšnega? Ko pa so bili vendarle na strani zagovornikov življenja edini strokovnjaki (zdravniki, pravniki, paliativni delavci)? Na drugi strani pa floskule zagovornikov kulture smrti, ki so zavedle mnoge, češ da bodo odstranili trpljenje. Poraz za javno RTV in ne morem reči drugače kot samooklicanega politologa.”

Vir: Radio Ognjišče