Mag. Igor Omerza: Zdenka Roterja so mnogi naivno imeli za “dobrega policaja”

Mag. Igor Omerza, publicist in raziskovalec arhivov:

“Je pa zanimivo, da je angleška publicistka Stella Alexander, ki jo je Udba vneto zalezovala kot Zvezdo in v katere bližino je prof. Zdenko Roter instaliral udbovsko konfidentko Dušanko (pravega imena ne vem), zanj, torej Stella, dejala ovaduhu Trnu (zgodovinar Dušan Biber) decembra 1986 naslednje: “V razgovoru z izvorom je Stella tudi poudarila, da sicer ve, da je bil Zdenko Roter ‘včasih pri OZNI’, vendar omenja, da ‘tako pameten in prijazen človek s takimi kvalitetami ne more nikomur škodovati in da je taka kontrola najbolj ljubezniva kontrola policije, proti kateri nima nič’.” To me spominja na zgodbo o dobrem in slabem policaju.”

Vir: Nova24tv.si