Mag. Branko Cestnik: Če ni verske svobode, lahko ustavo zabrišemo v smeti

Izjava dneva
Mag. Branko Cestnik, duhovnik, klaretinec, pisatelj (foto: Nebojša Tejić / STA)

Mag. Branko Cestnik, teolog:

“Cerkev pove, kaj veruje. Če tega ne sme povedati, ni verske svobode. Če ni verske svobode, frcnemo vstran Ustavo.”

Vir: X

