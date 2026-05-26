Janez Cigler Kralj: Sprava med živimi je najtežja, pa vendar je mogoča, če si zanjo vsi prizadevamo

Izjava dneva
Janez Cigler Kralj (Foto: Twitter/NSi)

Janez Cigler Kralj, poslanec: 

“Nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja pomeni zavedanje, da se moramo Slovenci soočiti s svojo polpreteklo zgodovino. Vse evropske države, ki so doživele podobne vojne in povojne zločine zoper človečnost, so svojo civilizacijsko dolžnost opravile in obsodile zločine komunističnega režima. V Sloveniji do sedaj tega še nismo zmogli. Iskreno si želim, da si podamo roke in prenehamo z medsebojnimi obtoževanji, izključevanji in instrumentaliziranjem zgodovine. Spoštujmo drugače misleče. Odpustimo drug drugemu. Sprava med živimi je najtežja, pa vendar je mogoča, če si zanjo vsi prizadevamo.”

Vir: Družina

