Lenart Rihar: Če se pove, kaj se je zgodilo in kdo je to zagrešil, se takoj poskuša napraviti vtis, da gre za sovražnost, revanšizem in podobno

Lenart Rihar, publicist:

“Če se pove, kaj se je zgodilo in kdo je to zagrešil, se takoj poskuša napraviti vtis, da gre za sovražnost, revanšizem in podobno. Če bo kdo pokazal ogorčenje nad zločinskim dogajanjem, jih bo brž slišal, da je treba odpustiti. Na splošno na spravnih slovesnostih venomer znova z ambona odmevajo besede, da je treba odpustiti. Neštete črne rute, sorodnice slovenskih žrtev so že zdavnaj odpustile, čeprav niso imele možnosti stopiti pred mikrofon. In krivično poniževanje žrtev, ki se dogaja s pozivi k odpuščanju, je pravzaprav takšno, kot če bi se zdajle usuli k Eriki Kirk, naj za božjo voljo morilcu odpusti …”

Vir: Radio Ognjišče