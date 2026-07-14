Klemen Fajs: Dali smo jim rumeni karton, jeseni jim dajmo še rdečega

Klemen Fajs, predstavnik ljubljanske civilne iniciative:

“Mi pa imamo drug drugega. Imamo svoje ulice, bloke, soseske, delovna mesta in četrti. Imamo pogovor s sosedom, sestanek v krajevni skupnosti in organiziranje od vrat do vrat. Terensko organiziranje ni zgolj zadnja možnost običajnih ljudi, ki nimamo kapitala in medijske moči. Terensko organiziranje je naša največja moč. Ko se povežemo, nismo več posamezniki, ki se vsak zase jezimo doma. Postanemo skupnost, ki se je ne da več preslišati, razdeliti ali odriniti na rob. Zato vas pozivamo: Ne ostanite samo jezni. Ne ostanite sami. Organizirajte se. Pridružite se nam. Obiščite cilj.org in se vključite v Civilno iniciativo za Ljubljano. Pomagajte nam graditi mrežo po četrtih, soseskah, ulicah in blokih. Pridite s svojim znanjem, časom, izkušnjami in idejami. Jeseni prihodnje leto pa bodo Ljubljančanke in Ljubljančani ponovno odločali. Takrat ne bomo več govorili samo o enem odloku. Takrat bomo odločali o smeri razvoja našega mesta. Rumeni karton je bil opozorilo. Takrat pa bomo prebivalci in prebivalke lahko pokazali tudi rdečega.”

Vir: Radio Ognjišče