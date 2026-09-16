Rusi ne vidijo prihodnosti doma: strah pred mobilizacijo in omejitvami ljudi žene k izseljevanju in pakiranju kovčkov

Piše: Vančo K. Tegov

»Zelo žalostno je zapustiti Rusijo,« pravijo tisti, ki so prisiljeni zapustiti domovino. To poletje je 28-letni specialist za trženje digitalnih vsebin spakiral kovčke in zapustil Rusijo. Za seboj je pustil družino in prijatelje, ne da bi vedel, kdaj se bo lahko vrnil.

Kot razlog za svoj odhod je navedel »politične razmere« v Rusiji in zaplete, ki jih je povzročila vladna omejitev dostopa do interneta. Sicer, kot je povedal za Associated Press, »ne bi nikoli odšel za več kot nekaj mesecev«.

Je eden izmed mnogih, ki so državo že zapustili ali o tem razmišljajo sredi nedavnih napadov ukrajinskih dronov na rusko ozemlje in nenehnih govoric o skorajšnji mobilizaciji vojakov za vojno, ki traja že štiri leta in pol.

Napadi to poletje so sprožili resno krizo z gorivom in zadali hud udarec uspešnemu sektorju e-trgovine. Vlada od lanskega leta napade navaja kot opravičilo za stroge omejitve internetne povezljivosti.

Eksodus sicer niti približno ni tako velik kot leta 2022, ko je v prvem letu obsežne invazije državo zapustilo več sto tisoč ljudi. Vendar organizacija, ki pomaga državljanom pri odhodu v tujino, sporoča, da je prejšnji mesec prejela skoraj osemkrat več poizvedb kot maja.

Rusi razmišljajo o življenju v tujini

Trenutno je težko oceniti natančne številke. Za razliko od leta 2022, ko je na desetine tisočev moških bežalo pred delno vojaško mobilizacijo, danes ni dolgih čakalnih vrst na mejnih prehodih ali pomanjkanja letalskih vozovnic za destinacije brez vizumov, kot so Armenija, Gruzija, Kazahstan in Turčija.

Mnogi Rusi izražajo zaskrbljenost zaradi slabšanja gospodarstva, negotove prihodnosti in omejevanja svoboščin. To so nekateri od razlogov, zaradi katerih zapuščajo domovino.

Več virov v Kijevu je potrdilo, da Rusija načrtuje novo mobilizacijo po volitvah v državno dumo, ki se bodo končale v nedeljo. Kremelj je te obtožbe večkrat in kategorično zanikal.

Jan Slowitsky, koordinator za nujno pomoč pri organizaciji Ark, je opisal »panični val« izseljevanja od sredine julija, povezan s strahom pred mobilizacijo, krizo z gorivom in omejitvami interneta.

Neimenovani moskovski diplomat poroča tudi o »opaznem povečanju javne tesnobe to poletje« in navaja »neuradne podatke o večjem številu Rusov, ki prihajajo v sosednjo Gruzijo in Armenijo kot običajno – verjetno zaradi strahu pred ponovno mobilizacijo po volitvah v dumo«.

Ruski poslanec Viktor Sobolev je za RTVI povedal, da država ne potrebuje ljudi, ki »ne ljubijo dovolj svoje domovine in odhajajo zaradi govoric«, ter dodal: »Naj gredo.« Navzven to sicer govorijo, zaskrbljenost pa je kljub temu več kot očitna.

Poskus izogibanja vojaški službi

Moški, ki se ukvarja s trženjem digitalnih vsebin in se opisuje kot pacifist, pravi, da je bil to njegov drugi poskus emigracije. Rusijo je zapustil že leta 2022, da bi se izognil delni mobilizaciji 300.000 novih vojakov, ki jo je napovedal predsednik Vladimir Putin in je takrat šokirala vso državo.

Dejal je, da je bil v mirnem času zaradi težav s kolkom formalno oproščen vojaške službe, vendar se mu je zdelo varneje oditi, ker ni vedel, kaj lahko pričakuje od oblasti.

Leta 2022 so nekateri uradniki dejali, da je takšne moške mogoče zakonito mobilizirati. Podobno stališče so zavzele tudi nekatere organizacije za človekove pravice, ki pomagajo nabornikom. Drugi pa so trdili, da bi bilo treba za zakonito mobilizacijo razglasiti vojno stanje. Rusija Ukrajini uradno ni napovedala vojne, Kremelj pa je vojno stanje uvedel le v štirih ukrajinskih regijah, ki jih je leta 2022 nezakonito priključil, vendar jih ne nadzoruje v celoti.

Moški je dejal, da zaradi težav s kolkom tehnično ni primeren za služenje vojaškega roka v mirnem času, vendar se mu je zdelo varneje oditi, ker ni vedel, kaj lahko pričakuje od oblasti.

Pod črto

Časi trdega sovjetskega režima so mimo. Miselnost iz teh časov pa je še kako prisotna. In ne samo prisotna – vse bolj grozeče je prisotna.

O prenekateri stvari, ki je pri nas normalna ali pa je predmet razprave v javnosti in strokovnih krogih, se v Rusiji lahko odloči čez noč. Brez razlage, brez širše razprave, brez vprašanja, kaj o tem menijo ljudje. Preprosto začne veljati.

Do včeraj si lahko normalno komuniciral s svetom, danes pa – tema. Do včeraj si bil zaradi zdravstvenih razlogov oproščen vojaške službe, jutri pa si lahko nenadoma »najbolj potreben«.

Do včeraj so se hvalili z eno najmodernejših in najmočnejših vojsk na svetu, danes pa jim zmanjkuje streliva in ga nadomeščajo z manj kakovostnim in nezanesljivim orožjem iz Severne Koreje.

Do včeraj so bile različne politične stranke še zaželene, jutri, dan po tem, ko so podvomile o pravilnosti ravnanja »carja«, pa so v nemilosti in jim je delovanje onemogočeno ali prepovedano.

»Dvor« Vladimirja Putina je nedotakljiv. Kdor se ga dotakne, se mu »posuši« roka ali pa preprosto izhlapi.

Takšna Rusija se iz države, ki naj bi bila domovina vseh, spreminja v temnico za vsakogar, ki ne piha v isti rog. Takšne Rusije si ne želi nihče.

Do takrat pa se bo Rusija praznila – demografsko in gospodarsko. Pamet bo iskala in našla zatočišče drugje. Tam, kjer bo varneje, prijetneje in, kar je najpomembneje, kjer bo obstajala perspektiva in prihodnost brez mentalnih okovov.