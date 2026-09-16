Priče, zaslišane na Vontini komisiji, ustanovile Zavod za zaščito pravic

Piše: C. R.

Ustanovljen je bil Zavod za zaščito žrtev parlamentarne preiskave 2022–26. Zavod so ustanovili Bojan Požar, Jože Biščak, Franci Zavrl, Miran Videtič, Sebastjan Jeretič, Edvard Kadič in Boris Tomašič.

Zavod bo deloval v zaščito tistih, ki jih je po oceni ustanoviteljev nezakonito preiskovala parlamentarna preiskovalna komisija pod vodstvom Tamare Vonta ter Gibanja Svoboda, s podporo Levice in SD. Ustanovitelji zavoda ocenjujejo, da je komisija grobo posegla v pravice prič, nezakonito pregledovala poslovne in osebne račune in zlorabila institut parlamentarne preiskave za politični obračun s pričami.

Poleg že vložene kazenske ovadbe zoper Tamaro Vonta bo zavod vložil kazenske ovadbe tudi zoper Tomaža Modica, Vesno Vuković in Petra Gruma.

Zavod se bo hkrati aktivno vključil v referendumsko kampanjo o zakonu o parlamentarni preiskavi. Po prepričanju ustanoviteljev je Vontina komisija zlorabljala zakon in grobo kršila pravice prič.

»Parlamentarna preiskava je lahko legitimno orodje nadzora le, če spoštuje pravice prič in preiskovancev. Ko se parlamentarna komisija spremeni v orodje političnega obračuna, je treba žrtve zaščititi in odgovornost tudi kazensko uveljaviti,« so sporočili ustanovitelji zavoda.

Zavod bo v prihodnjih dneh predstavil nadaljnje korake, vključno s pravnimi postopki in vključitvijo v referendumsko kampanjo.