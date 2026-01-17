Jože Možina: “Vedno me je zanimalo, kdo poskrbi za take šolske primere avtocenzure, vsem na očeh!”

“Lepo @SiolNEWS, da ste našli trsko žalitve pri V Vasletu, kaj pa bruno 100× hujše žalitve S.Makarovič na moj račun z grožnjami utišanja? Vedno me je zanimalo kdo poskrbi za take šolske primere avtocenzure, vsem na očeh..”, Jože Možina na X.

Lepo @SiolNEWS , da ste našli trsko žalitve pri V Vasletu, kaj pa bruno 100× hujše žalitve S.Makarovič na moj račun z grožnjami utišanja? Vedno me je zanimalo kdo poskrbi za take šolske primere avtocenzure, vsem na očeh.. pic.twitter.com/AjjPHUjs3l — Jože Možina (@JozeMozina) January 16, 2026