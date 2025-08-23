Jože Bartolj: Koga bi morali biti ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih sistemov sploh sram

Jože Bartolj, novinar, slikar, publicist:

“Kaj je vredno obsojanja in koga naj bo sram? Je obsojanja vredna družina, ki že 80 let čaka, da pokoplje svoje bližnje? Naj jih bo sram, ker še vedno niso prejeli njihovih mrliških listov? Ali so obsojanja vredni, ker bi radi svojcem ob spominskem dnevu na urejenem pokopnem mestu prižgali svečo v spomin? Ali je obsojanja vreden tisti, ki v 21. stoletju nasprotuje ali si prizadeva za dostojen pokop žrtev katerega koli totalitarizma? Ali mora biti sram tiste, ki so prikrivali morišča ali tiste, ki so jih odkrivali?

Je obsojanja vreden tisti, ki opravičuje hude kršitve temeljnih človekovih pravic, vključno s pravico do življenja, poštenega sojenja in dostojnega pokopa, ali tisti, ki jih obsoja? Ali mora biti sram tistega, ki poziva k ohranitvi spomina na vse nedolžne žrtve kateregakoli totalitarizma v Sloveniji, ali tistega, ki temu nasprotuje? Ali je obsojanja vreden tisti, ki je odpustil storilcem zločinov nad njegovimi svojci, želi pa da se vsaj moralno obsodi odgovorne za povojne zločine, ki niso nikoli odgovarjali za svoja dejanja? Ali naj bo sram tiste, ki pozivajo oblasti, naj si še naprej z vsemi močmi prizadevajo, da bi zagotovile univerzalno pravico do pokopa, ali one, ki želijo naj ne »prelagajo kosti«? Še kakšno izmed takih vprašanj si lahko zastavite še sami.”

Vir: Radio Ognjišče