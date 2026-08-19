e-Demokracija
18.2 C
Ljubljana
sreda, 19 avgusta, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Jože Bartolj: Bi kamniti napis Tito povečal polarizacijo? Bi!

Izjava dneva
Jože Bartolj (foto: arhiv Demokracije)

Jože Bartolj, novinar, publicist in slikar:

“Za konec se vprašajmo še ali bi razglasitev premetanih in pobeljenih kamnov povečala polarizacijo med nami? Odgovor je enostaven: seveda bi jo! Še posebej, če jo razumemo kot priznanje oziroma rehabilitacijo simbola napisa. Slovenci imamo pri odnosu do komunistične preteklosti še vedno nepredelan spor. Za ene je Tito simbol osvoboditve, državnosti, socialne varnosti in jugoslovanske suverenosti, za druge pa simbol diktature, politične represije, povojnih pobojev in sistemskega omejevanja človekovih pravic. Ob napisu bi morala biti jasna oznaka, da gre za materialni priči komunističnega obdobja.”

Vir: Radio Ognjišče

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

Dr. Matej Kovač: Na referendumu o interventnem zakonu boste predvsem glasovali o tem, ali želite manj dajati za davke. Lahko glasujete tudi proti lastni...

Izjava dneva

Katja Kokot: “Dobila sem namige, sporočila, posnetke, pravzaprav navodila določenim novinarjem, kako naj pišejo o nas.” 

Izjava dneva

Peter Jančič: Enako nista, če se zgodi nesreča, zasebna stvar prijateljici, ki ju je Nataša Pirc Musar vzela z morja s seboj v službeno...

Izjava dneva

Janez Janša: Slovenski narod se je skozi zgodovino, še posebej pa v najtežjih preizkušnjah, vedno obračal k Mariji s prošnjo za pomoč in tolažbo.

© Nova obzorja d.o.o., 2026