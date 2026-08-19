Jože Bartolj: Bi kamniti napis Tito povečal polarizacijo? Bi!

Jože Bartolj, novinar, publicist in slikar:

“Za konec se vprašajmo še ali bi razglasitev premetanih in pobeljenih kamnov povečala polarizacijo med nami? Odgovor je enostaven: seveda bi jo! Še posebej, če jo razumemo kot priznanje oziroma rehabilitacijo simbola napisa. Slovenci imamo pri odnosu do komunistične preteklosti še vedno nepredelan spor. Za ene je Tito simbol osvoboditve, državnosti, socialne varnosti in jugoslovanske suverenosti, za druge pa simbol diktature, politične represije, povojnih pobojev in sistemskega omejevanja človekovih pravic. Ob napisu bi morala biti jasna oznaka, da gre za materialni priči komunističnega obdobja.”

Vir: Radio Ognjišče