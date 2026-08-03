V novi Demokraciji preberite: Kaj prinaša predlog zakona o StKOK-u

Piše: Petra Janša

Po več kot desetletju praznih obljub, sistematičnega zavlačevanja in očitne neučinkovitosti pri pregonu najtežjih oblik korupcije ter organiziranega kriminala je vlada Janeza Janše končno pripravila konkreten predlog zakona, ki naj bi prinesel resničen preboj na področju vladavine prava.

Vlada je 16. julija potrdila predlog zakona o StKOK-u in ga poslala v obravnavo v državni zbor po nujnem postopku. Gre za zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki preoblikuje dosedanje Specializirano državno tožilstvo (SDT) v kadrovsko okrepljeno in bolj usmerjeno Specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala (StKOK). To ni zgolj preimenovanje institucije ali površinska reorganizacija. Gre za sistemsko reformo, ki jo je nova koalicija v koalicijski pogodbi opredelila kot eno ključnih prioritet.

Slovenija je leta trpela zaradi razpršenih pristojnosti, premajhnih kadrovskih zmogljivosti in pomanjkanja prave specializacije. Zaradi dolgotrajnih preiskav, razdrobljenih postopkov in slabega sodelovanja med institucijami so se najzahtevnejše zadeve s področja vrha politike, državnih podjetij in porabe večjih javnih sredstev pogosto porazgubile, s tem pa je javnost upravičeno izgubljala zaupanje v pravno državo in enakost pred zakonom.

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