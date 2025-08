Jelko Kacin, nekdanji minister:

“Čas bi bil, da gledamo in pripravljamo nastavke za to, da bo ta dva milijona ljudi tukaj živelo bolje, da bomo nadoknadili zamujeno, da bomo rešili vprašanje demografije, oskrbe v visoki starosti … Enostavno pobiramo denar, nismo pa spodobni ta denar prenakazati in ga reaktivirati. To se tej vladi ne bo odpustilo. To, da narediš pol koraka, ne pa celega, to ne pelje nikamor. Čas je, da se obnašamo veliko bolj odgovorno.”

Vir: Radio Ognjišče