Janez Zupan: Ne odloča se več na podlagi resnih programskih razlik, pač pa na podlagi čustev, strahu in mobilizacije proti nekomu

Janez Zupan, komentator:

“Četrto pomembno sporočilo /nedavnih/ volitev pa je, da se je politika pri nas skoraj povsem izpraznila vsebine. Ne odloča se več na podlagi resnih programskih razlik, dolgoročnih razvojnih vizij ali preverljivih kompetenc, ampak, kot je sicer vsesplošni trend, na podlagi čustev, strahu, medijsko ustvarjenih podob in vsakokratne mobilizacije proti nekomu. Volitve tako niso soočenje različnih konceptov upravljanja države, ampak predvsem stalni referendum za ali proti določenim obrazom. To se kaže tudi v tem, da številne očitne napake, afere in sistemske zlorabe ne povzročijo skoraj nobene resne politične škode, medtem ko lahko en sam medijsko potenciran trenutek na drugi strani povsem preusmeri razpoloženje javnosti. V takšnem okolju se politični prostor ne razvija, ampak siromaši. Demokracija sicer formalno ostaja, a se vse bolj spreminja v upravljanje percepcij, kjer je pomembneje, kdo obvladuje interpretacijo dogodkov, kot pa kdo dejansko ravna prav, odgovorno in v javno korist. In to dolgoročno še dodatno pripomore h konkretnim zlorabam oblasti, saj pomeni, da se državljani počasi privajamo na politiko brez vsebine, brez meril in brez resnične odgovornosti.”

Vir: Družina