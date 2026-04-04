Janez Remškar: Dosedanjemu premierju priporočam tole …

Janez Remškar, zdravnik, nekdanji poslanec, predsednik Zbora za republiko:

“Dr. Robertu Golobu bi, zaradi njegovih sovražnih nastopov v javnosti, priporočil , da naj si, ob začetku velikonočnih praznikov, prebere molitev Frančiška Asiškega*! Verjamem, da tega ne bo storil, a zaradi njene vsebine in pomena za Slovence in Slovenke, jo citiram: ‘Tja kjer je nesoglasje , prinesimo ubranost, tja kjer je zmota, prinesimo resnico, tja kjer je dvom, prinesimo vero, in tja kjer je obup, prinesimo upanje!’ Prepričan sem, da te besede dr. Golobu ne bodo dale misliti, morda pa bodo koga od nas vendarle vzpodbudile, k bolj aktivnemu državljanstvu, predvsem zaradi naših otrok!”

Vir: osebni dopis

Opomba uredništva: neposredni avtor citirane molitve sicer ni sv. Frančišek Asiški, ker je precej novejšega nastanka, je pa napisana v njegovem duhu in v skladu s tem, kar je živel in oznanjal.