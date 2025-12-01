e-Demokracija
Janez Janša: Po slovenskih vaseh azbestne cevi, vlada pa daje javni denar za vodovod v Veliki Kladuši?

Izjava dneva
Predsednik SDS Janez Janša (Foto: SDS)

Janez Janša, predsednik SDS:

Golobovi Svobodnjaki prenavljajo vodovod v Veliki Kladuši? Z vašim denarjem. Ker njihov župan poziva: Volite Jankovića. Kaj pa vasi na slovenskem podeželju brez vodovoda? Pa tiste z azbestnimi cevmi?”

Vir: X

