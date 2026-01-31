Piše: M. B.

Predsednika SDS Janeza Janšo smo v ekskluzivnem intervjuju za revijo Demokracija vprašali, ali drži, da je demografija ključen problem Slovenije. Lani se je namreč v Sloveniji rodilo najmanj otrok v zadnjem stoletju. Urednik Demokracije Metod Berlec: Kje vi vidite rešitev za ta problem?

Janez Janša: »Mi rešitev vidimo v dvigu blaginje, večjem veselju do življenja ter povečanju rodnosti. Slovensko družino postavljamo v ospredje kot temeljno celico družbe.

Družina je za narod in državo z nacionalnega in tudi ekonomskega vidika investicijski projekt za prihodnost in ne zgolj del socialne politike.

Zato ne pristajamo na ravnanje vlade, ki za ilegalnega migranta troši dvakrat več davkoplačevalskega denarja kot znaša minimalna plača slovenskega delavca.

Takšna politika v Slovenijo privlači tujce iz najbolj oddaljenih kultur, hkrati pa s siromašenjem gospodarstva in prebivalstva odganja mlade Slovenke in Slovence v tujino s trebuhom za kruhom.«

