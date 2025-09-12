e-Demokracija
Janez Janša: Ko se to začne dogajati, pride družba do roba in nato z umori zdrkne čez. V barbarstvo.

Janez Janša (foto: Polona Avanzo)

Janez Janša, predsednik SDS:

“Civilizacija je stanje, ko je vsakemu dana svoboda izražanja in ko se tistim, s katerim se ne strinjaš, ne jemlje beseda, ne preganja in ne grozi s smrtjo. Ko se to začne dogajati, pride družba do roba in nato z umori zdrkne čez. V barbarstvo. Zaradi levih je Slovenija na robu.”

Vir: omrežje X

